В Нестерове сотрудник автошколы предложил ученице сдать экзамен за взятку

В Нестерове тоже есть автошкола (точнее, филиал одного из таких региональных заведений). И ее выпускники тоже сдают экзамены на водительские права. Так вот, чтобы облегчить этот непростой процесс, 58-летний мастер производственного обучения прямо в ходе практического вождения предложил одной из своих учениц дать взятку в размере 35 тысяч рублей экзаменаторам из ГИБДД. Тогда, мол, заветный документ выдадут «автоматом». В противном же случае провал неизбежен, что могут подтвердить многие предшественники кандидатки в автоледи.

Однако ученица, в отличие от своего наставника, оказалась человеком честным и сообщила о сделанном ей предложении куда следует. И в результате оперативного эксперимента сотрудники УФСБ повязали мастера непосредственно при получении денег. А затем уже Черняховский межрайонный следственный отдел областного управления СКР возбудил в отношении мужчины уголовное дело о подстрекательстве к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Обвиняемый, естественно, все отрицает, но на всякий случай сушит сухари.