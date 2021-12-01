В Калининграде приставы арестовали «Гелендваген» должника по налогам и кредиту

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы арестовали дорогостоящий внедорожник должника по налогам и кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горожанин накопил задолженность в размере 600 тысяч рублей и не предпринимал мер к ее погашению. Приставы установили, что должник находится под следствием и ожидает решения суда в СИЗО. Однако до поступления исполнительного листа в службу судебных приставов он успел переписать имущество на третьих лиц, кроме внедорожника марки Mercedes-Benz G-Класс. Автомобиль объявили в исполнительный розыск.

Вычислить маршрут передвижения машины помогли камеры «Безопасного города». Как только автомобиль обнаружили, судебные приставы проследовали за ним и при содействии автоинспекторов задержали машину.

Мужчина, находившийся за рулем, заверил, что приобрел внедорожник по договору купли-продажи. Однако предъявить договор он не сумел, так же как и страховку.

Имущество должника арестовано и отправлено на специализированную стоянку. Если через 10 дней задолженность не будет погашена, автомобиль передадут на реализацию.