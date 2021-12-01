Евгений Любивый: «Я не замечал дефицита дворников в Калининграде»

Евгений Любивый. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава Калининграда Евгений Любивый доволен тем, как убран город в первый день зимы. Об этом он сказал журналистам в среду, 1 декабря, после заседания горсовета депутатов.

- Более 30 машин работали сегодня всю ночь. Сейчас дополнительно выводим и людей, и технику, для того чтобы устранять. Соответствующие реагенты у нас в достаточном количестве закуплены, мы готовились к этому всему, - сказал глава города.

По мнению Евгения Любивого, «город достаточно чисто убран».

- Если есть отдельные места, помогайте. Говорите, мы будем оперативно реагировать на это, - обратился Евгений Любивый к журналистам. - Я очень рано еду на работу и вижу постоянно людей, которые убирают город. Причем постоянно, на всех улицах. Я, честно признаться, не замечал дефицита дворников.