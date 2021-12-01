На ул. Гагарина в Калининграде разрешили построить 18-этажный комплекс

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Областное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию разрешило построить на улице Гагарина в Калининграде здание высотой 17-18 этажей. Соответствующее разрешение опубликовано на сайте регионального правительства.

Многоквартирный жилой дом со встроенными и пристроенными помещениями общественно-делового назначения и подземной автостоянкой появится на ул. Гагарина, 30. Общая площадь строения составит более 39 тысяч квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано ООО «СЗ «Гефест» и действует до мая 2025 года.