Калининградка отделалась условным сроком за мошенничество с возмещением НДС

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде осудили местную жительницу, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Женщина создала фиктивный документооборот между подконтрольными ей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по заключению договоров на поставку стройматериалов для строительства многоквартирного дома.
В результате подобных сделок у нее необоснованно возникло право на возмещение НДС на сумму свыше 1 млн рублей. Однако в ходе проверки на махинации обратили внимание налоговики.
Суд приговорил аферистку к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно и оштрафовал на 60 тысяч рублей.