Калининградка отделалась условным сроком за мошенничество с возмещением НДС

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В Калининграде осудили местную жительницу, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина создала фиктивный документооборот между подконтрольными ей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по заключению договоров на поставку стройматериалов для строительства многоквартирного дома.

В результате подобных сделок у нее необоснованно возникло право на возмещение НДС на сумму свыше 1 млн рублей. Однако в ходе проверки на махинации обратили внимание налоговики.

Суд приговорил аферистку к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно и оштрафовал на 60 тысяч рублей.