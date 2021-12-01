Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ДПС

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Фото: Александр Подгорчук
В Советске будут судить местного жителя, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В сентябре этого года инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением 19-летнего водителя. У молодого человека не оказалось при себе документов, что является нарушением правил дорожного движения.
Водитель предложил автоинспектору 2 тысячи рублей, однако тот отказался.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.