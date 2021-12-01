Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 11:02

Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ДПС

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Советске будут судить местного жителя, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре этого года инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением 19-летнего водителя. У молодого человека не оказалось при себе документов, что является нарушением правил дорожного движения.

Водитель предложил автоинспектору 2 тысячи рублей, однако тот отказался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.