Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ДПС

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В Советске будут судить местного жителя, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре этого года инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением 19-летнего водителя. У молодого человека не оказалось при себе документов, что является нарушением правил дорожного движения.

Водитель предложил автоинспектору 2 тысячи рублей, однако тот отказался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.