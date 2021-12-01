В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

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В Калининградской области в четверг, 2 декабря, ожидается усиление ветра, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

- Сейчас циклон находится около Британских островов, но уже через сутки наш регион окажется в его непосредственном влиянии, - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, завтра с 10-12 часов ожидается усиление юго-западного ветра до 25-27 м/с.

Единый телефон службы спасения: 101 (с мобильного телефона вы также можете набрать номер 112, а со стационарного - 01). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.