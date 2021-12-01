Исследование: валютные колебания беспокоят российский бизнес

Среди всех факторов, связанных с корпоративным финансированием, наибольшее влияние на российский крупный и средний бизнес в ближайшие три года окажут колебания курсов валют. Так считают 46% респондентов, принявших участие в совместном исследовании Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International среди более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей.

Как показало исследование, особенно чувствительны к курсовым колебаниям организации со штатом более 200 сотрудников – этот фактор считают самым важным 52% таких компаний. Снизить валютные риски бизнесу помогают продвинутые финансовые инструменты хеджирования, доступные в том числе онлайн, и валютного контроля с мгновенным обменом цифровыми документами. А для эффективного управления ликвидностью организациям с развитой сетью филиалов Райффайзенбанк предлагает кэш-пулинг.

Топ-5 факторов корпоративного финансирования, определяющих будущее российского бизнеса в ближайшие три года:

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«С помощью инструментов хеджирования корпоративные клиенты могут гибко управлять влияющим на бизнес рыночным валютным риском. Российский рынок таких инструментов активно развивается, и многие из них уже доступны полностью в цифровом формате в Райффайзен Бизнес Онлайн», – отметил Илья Дулин, руководитель направления по развитию FX и деривативов, Райффайзенбанк.

Больше подробностей об инструментах хеджирования Райффайзенбанка доступны на сайте https://www.raiffeisen.ru/corporate/fx/.

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.