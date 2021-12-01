В общественном транспорте Калининграда «работают» мошенники с коробками для сбора пожертвований

Благотворительный фонд «Берег надежды» просит калининградцев быть бдительными в общественном транспорте.

- Во вторник, 30 ноября в маршрутке № 87 в Калининграде неизвестный мужчина с коробкой для сбора пожертвований просил деньги в помощь подопечной фонда «Берег надежды» 8-летней Кире Соколовой, - сообщили в фонде. – Но сбор средств для девочки завершен! Мужчина не имеет никакого отношения к семье Киры и к фонду!

В благотворительной организации напоминают, что фонд собирает средства на своем сайте, а также – в специальные ящики для пожертвований.

Не поддавайтесь на уловки мошенников!