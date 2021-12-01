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Общество1 декабря 2021 12:14

В общественном транспорте Калининграда «работают» мошенники с коробками для сбора пожертвований

На это обращают внимание специалисты благотворительного фонда «Берег надежды»
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Благотворительный фонд «Берег надежды» просит калининградцев быть бдительными в общественном транспорте.

- Во вторник, 30 ноября в маршрутке № 87 в Калининграде неизвестный мужчина с коробкой для сбора пожертвований просил деньги в помощь подопечной фонда «Берег надежды» 8-летней Кире Соколовой, - сообщили в фонде. – Но сбор средств для девочки завершен! Мужчина не имеет никакого отношения к семье Киры и к фонду!

В благотворительной организации напоминают, что фонд собирает средства на своем сайте, а также – в специальные ящики для пожертвований.

Не поддавайтесь на уловки мошенников!