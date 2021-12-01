Прямая линия с губернатором Антоном Алихановым состоится 8 декабря

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Губернатор Калининградской области вновь проведет прямую линию с населением региона. Она состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 12.00.

Последний раз такой формат использовался в 2018 году, когда Антон Алиханов отвечал на вопросы из студии ГТРК «Калининград». Теперь трансляция будет осуществляться на официальном портале и в социальных сетях правительства Калининградской области, на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24».

- Во время прямого эфира, 8 декабря, обратиться с вопросом к Антону Алиханову можно по телефону горячей линии 8 800 351 1 351, - сообщает пресс-служба правительства.

Задать свой вопрос губернатору можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, а также в социальных сетях правительства.