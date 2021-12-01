6 медиков, 8 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 251случай ОРВИ, 19 пневмоний и 11 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 113 пенсионеров;
- 6 медицинских работников;
- 4 работника образования;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работающих на промышленных предприятиях
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 1 сотрудник предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 1 работник с/х;
- 2 сотрудника гостиницы;
- 3 сотрудника банков;
- 1 сотрудник учреждения культуры;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребёнка до 6 лет;
- 3 ребёнка, посещающих детские сады;
- 6 учащихся;
- 8 студентов 5 образовательных учреждений;
- 64 неработающих.