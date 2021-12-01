6 медиков, 8 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 251случай ОРВИ, 19 пневмоний и 11 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 113 пенсионеров;

- 6 медицинских работников;

- 4 работника образования;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работающих на промышленных предприятиях

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 1 сотрудник предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 1 работник с/х;

- 2 сотрудника гостиницы;

- 3 сотрудника банков;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребёнка до 6 лет;

- 3 ребёнка, посещающих детские сады;

- 6 учащихся;

- 8 студентов 5 образовательных учреждений;

- 64 неработающих.