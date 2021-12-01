Андрей Сергеев возглавил министерство по муниципальному развитию и внутренней политике

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Созданное в начале ноября министерство по муниципальному развитию и внутренней политике возглавил бывший глава администрации Советска Андрей Сергеев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Сергеевич родился 31 августа 1972 года в Калининграде. Образование высшее: C 1990 по 1995 гг. – учеба в Калининградском государственном университете по специальности «Экономическая география». С 1995 по 1998 год - учеба в аспирантуре по данному направлению.

С 1998 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах Калининграда. В 2006 году назначен на должность заместителя главы администрации Гурьевского муниципального района по финансово-экономическим вопросам. В 2008 году переведён на должность первого заместителя главы администрации Гурьевского муниципального района.

С 2020 более года проработал в должности главы администрации Советского городского округа.