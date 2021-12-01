В Калининграде 3 пункта вакцинации будут прививать переболевших и ревакцинирующихся «Спутником Лайт»

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Со 2 декабря в Калининграде три мобильных пункта вакцинации будут прививать переболевших COVID-19 и ревакцинирующихся преимущественно «Спутником Лайт». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сделать прививку можно будет:

– в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) в дневную смену круглосуточного пункта № 2 – вход со стороны «ИнтерSPAR» – с 10 до 20 часов (технические перерывы с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30);

– в ТЦ «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

– в Доме искусств (Ленинский пр., 155, вход – с правого торца здания) – с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

В пресс-службе минздрава добавили, что ревакцинация и иммунизация переболевших также осуществляется во всех остальных восьми мобильных пунктах Калининграда, 17 – в муниципалитетах и 32 кабинетах 25 поликлиник по всему региону, в том числе также «Спутником Лайт».