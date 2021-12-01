В Калининградской области открылась 7-я модельная библиотека

Очередная модельная библиотека - на этот раз детская - открылась в Светлогорске. Она имеет формат «КиноLab»: здесь сделана киностудия, которая может быть использована для съемок, создания мультфильмов, а также она легко трансформируется в кинозал для просмотров фильмов.

Создание детской библиотеки нового поколения стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Из федерального бюджета на оснащение объекта была выделена субсидия в размере пяти миллионов рублей. Ремонт был проведен за счет областного и муниципального бюджетов.

Во вторник, 30 ноября, губернатор Антон Алиханов посетил обновленное учреждение.

- Библиотеки, с одной стороны, - это возможность читать, дополнительно самообразовываться, с другой - это новое современное пространство, где каждое учреждение выбирает себе интересное направление, - отметил он.

Это уже седьмая модельная библиотека, созданная в регионе с 2019 года. На данный момент в учреждении числятся почти 1800 читателей, а книжный фонд составляет 14 тысяч единиц.