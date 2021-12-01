Райффайзенбанк предлагает кредит по фиксированной ставке 5,99%

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 5,99% на потребительский кредит и на рефинансирование при оформлении финансовой защиты. Диапазон возможного займа – от 30 000 до 3 млн руб, а срок – от года до семи лет. Решение по заявке принимается за минуту.

«Мы предлагаем индивидуальным клиентам простые и максимально прозрачные решения для управления личными финансами. Клиент получит потребительский кредит по той ставке, которую видит в рекламе», - говорит Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

При рефинансировании клиенты могут консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа.

До 1 млн руб. можно получить просто по паспорту, без справок, подтверждающих доход. Новым клиентам достаточно просто заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим деньги поступят на счёт в течение нескольких минут. Клиентам также доступна возможность отложить первый платёж по кредиту максимум на два месяца. Предложение актуально до 31 декабря 2021 года, подробности можно узнать на сайте.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.