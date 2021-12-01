В Калининградской области против коронавируса вакцинировано 86% педагогов школ

В Калининградской области 86% школьных педагогов привиты против COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 1 декабря региональный министр образования Светлана Трусенева провела онлайн-собрание для родителей выпускников общеобразовательных учреждений 2022 года.

Один из вопросов, который был адресован министру, - каков уровень вакцинации педагогов? Светлана Трусенева заявила о создании в школах Калининградской области безопасной среды с точки зрения распространения коронавируса.

- На сегодня у нас 86% педагогов прошли вакцинацию, 9% - переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, остальные имеют медотвод. Мы можем говорить о том, что в школах сегодня создана безопасная среда, - подчеркнула министр.

Кроме этого, министр выразила уверенность в том, что общественные наблюдатели, планирующие присутствовать на экзаменационных пунктах региона во время проведения итоговой аттестации, в целях безопасности должны будут предоставить сведения о вакцинации против коронавируса.