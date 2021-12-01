Жительница Калининграда отметила 100-летний юбилей

1 декабря Клавдия Лукьянова отметила вековой юбилей. Фото: Правительство Калининградской области

В среду, 1 декабря жительнице Калининграда Клавдии Васильевне Лукьяновой исполнилось 100 лет. Поздравить с вековым юбилеем Клавдию Васильевну приехали родственники из Мурманска и Москвы.

- Встретить юбилей удалось благодаря любви, уважению и миру, которые царят в семье, - приводит слова Клавдии Лукьяновой пресс-служба регионального правительства.

От имени губернатора Антона Алиханова ее поздравил заместитель министра социальной политики Калининградской области Алексей Фещак.

- Низкий поклон вам за непосредственное участие в исторических событиях нашей страны и области, за честный труд на благо Отчизны. У вас мы учимся силе духа, преодолению трудностей, умению быть настойчивым в достижении целей, достойно воспитывать новые поколения, - говорится в поздравительном адресе.

Клавдия Лукьянова выросла в Архангельской области. Во время Великой Отечественной войны работала в Мурманской области. Весной 1946 года переехала в Балтийск, участвовала в становлении Калининградской области, трудилась в оперативном отделе штаба 336-й бригады морской пехоты. Здесь и познакомилась с будущим мужем, сибиряком и фронтовиком, который 25 лет отслужил в армии. Вместе они воспитали дочь. У Клавдии Лукьяновой - две внучки, два правнука и правнучка.