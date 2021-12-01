Умер мэтр калининградской фотографии Игорь Зарембо

Игорь Зарембо. Фото: Александр КАТЕРУША

В среду, 1 декабря, не стало талантливого калининградского фотографа Игоря Зарембо. Об этом "Комсомолке" сообщила его жена. Игорю Николаевичу было 73 года, в последнее время он серьезно болел.

Карьера Игоря Зарембо началась в далеком 1972 году. За свою богатую жизнь он сотрудничал со многими изданиями, включая мировые агентства AFP, Epa, Getti. В 1990-е годы в течение нескольких лет фотограф работал в горячих точках.

C 1992 года Игорь Зарембо - собственный корреспондент ИТАР-ТАСС, с 2009-го - РИА "Новости". На протяжении последних двадцати с лишним лет Игорь Николаевич активно сотрудничал с "Комсомольской правдой" в Калининграде. Он был большим другом нашей газеты...

Игорь Зарембо - автор нескольких книг и альбомов, более 10 персональных выставок. Самые известные из них: "Деревья Кёнигсберга", "Политика в лицах", "Куршская коса", "Олеринская тундра", "Мой город". Все они экспонировались как в России, так и за рубежом.

Редакция "Комсомольской правды" в Калининграде выражает искренние и глубокие соболезнования родственникам Игоря Николаевича.

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