В Гусеве обнаружены останки 87 солдат Красной армии

Останки красноармейцев перезахоронят в братской могиле в поселке Ольховатка. Фото: prussia39.ru

В Гусеве при реконструкции привокзальной площади в рамках федерального проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях обнаружены останки 87 красноармейцев. Об этом сообщили в администрации города.

- Среди погребенных – трое женщин, - уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Сообщается также, что в День неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря, пройдет церемония перезахоронения.

- Сначала гробы выставят на том месте, где найдены останки, а затем на бронетранспортерах повезут в поселок Ольховатка, там находится братская могила советских воинов, - рассказали в администрации.

Эта братская могила образовалась в ходе боевых действий в 1945 году. По данным портала Prussia39.ru, здесь захоронено более 2 тысяч воинов, в том числе три Героя Советского Союза: гвардии старший лейтенант Григорий Викторов, гвардии младший лейтенант Юрий Малахов и гвардии сержант Алексей Колосков.

Памятник на братской могиле установлен в 1958 году, а ремонтно-реставрационные работы проводились здесь в 2004 и 2015 годах.