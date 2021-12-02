В Калининграде начинается ремонт швов путепровода на улице Невского

В четверг, 2 декабря дорожники приступают к ремонту деформационных швов на путепроводе на улице Александра Невского в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Движение будет организовано по полосам. Первой закроется крайняя правая полоса на выезд из города, - уточнили в пресс-службе.

Сообщается также, что работы продлятся до конца декабря.

- К Новому году завершат ремонт путепровода на улице Вагоностроительной и проезжей части на Тенистой аллее, - напомнили в горадминистрации.