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Общество2 декабря 2021 5:28

В Калининграде начинается ремонт швов путепровода на улице Невского

Окончание работ запланировано на конец декабря
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В четверг, 2 декабря дорожники приступают к ремонту деформационных швов на путепроводе на улице Александра Невского в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Движение будет организовано по полосам. Первой закроется крайняя правая полоса на выезд из города, - уточнили в пресс-службе.

Сообщается также, что работы продлятся до конца декабря.

- К Новому году завершат ремонт путепровода на улице Вагоностроительной и проезжей части на Тенистой аллее, - напомнили в горадминистрации.