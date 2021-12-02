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Общество2 декабря 2021 6:05

Предложение Антона Алиханова об идентификации самозанятых поддержало российское правительство

Совершенствование мобильного приложения «Мой налог» усилит эффективность поддержки самозанятых
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Губернатор Антон Алиханов предложил усилить эффективность мер поддержки самозанятых.

Губернатор Антон Алиханов предложил усилить эффективность мер поддержки самозанятых.

Фото: Правительство Калининградской области

Выступая на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства правительства РФ губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил указывать в приложении «Мой налог» вид деятельности самозанятых.

Губернатор отметил, что с необходимостью подобной «идентификации» деятельности самозанятых власти Калининградской области столкнулись в ходе выработки антикризисных мер поддержки бизнеса, пострадавшего от эпидемограничений осенью этого года.

- Хотели помочь самозанятым сейчас в рамках ограничений, которые были введены. Но, к сожалению, в мобильном приложении «Мой налог» самозанятому необязательно указывать свой вид деятельности, - цитирует Антона Алиханова пресс-служба регионального правительства. - И он в любой момент может его поменять. При этом в отчетности не указывается, когда он его поменял. Сложилась ситуация, когда хотим помочь гидам-экскурсоводам и другим предпринимателям, но столкнулись с тем, что, например, люди, которые занимались частным извозом (таксисты), часто регистрируются самозанятыми, могли поменять свой вид деятельности на гида-экскурсовода и право претендовать на меры поддержки, в которых по факту они не нуждались.

Идею о совершенствовании приложения «Мой налог», которое позволит самозанятым не только указывать свой вид деятельности, но и фиксировать ее смену, поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Этот вопрос, связанный с определением вида экономической деятельности, очень серьезный, - заявил Михаил Мишустин. - Для налогообложения (самозанятых) это не нужно. А вот если для льгот, тогда вы должны сказать: коллеги, если вы хотите воспользоваться такими льготами, вы должны указывать свой вид экономической деятельности.

Глава российского правительства поручил проработать с профильными ведомствами механизм реализации предложения калининградского губернатора.