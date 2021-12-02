ГИБДД предупреждает участников дорожного движения об усилении ветра

В четверг, 2 декабря в Калининграде ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. Фото: Александр Подгорчук

Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения об ухудшении погодных условий в Калининградской области в четверг, 2 декабря.

- 2 декабря с 08.00 до 10.00 ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду, осадки, будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют:

- не оставлять транспортные средства под деревьями и рекламными конструкциями;

- воздержаться от управления автомобилями в первой половине дня.

Берегите себя!