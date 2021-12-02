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Общество2 декабря 2021 6:24

ГИБДД предупреждает участников дорожного движения об усилении ветра

По данным дорожной полиции, ухудшение метеоусловий прогнозируется в первой половине дня 2 декабря
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В четверг, 2 декабря в Калининграде ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду.

В четверг, 2 декабря в Калининграде ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду.

Фото: Александр Подгорчук

Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения об ухудшении погодных условий в Калининградской области в четверг, 2 декабря.

- 2 декабря с 08.00 до 10.00 ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду, осадки, будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют:

- не оставлять транспортные средства под деревьями и рекламными конструкциями;

- воздержаться от управления автомобилями в первой половине дня.

Берегите себя!