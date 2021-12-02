ГИБДД предупреждает участников дорожного движения об усилении ветра

В четверг, 2 декабря в Калининграде ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду.
Фото: Александр Подгорчук
Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения об ухудшении погодных условий в Калининградской области в четверг, 2 декабря.
- 2 декабря с 08.00 до 10.00 ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду, осадки, будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют:
- не оставлять транспортные средства под деревьями и рекламными конструкциями;
- воздержаться от управления автомобилями в первой половине дня.
Берегите себя!