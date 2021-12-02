Жительница Гусева получила 4 месяца колонии за неуплату алиментов

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В Гусеве осудили местную жительницу за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

31-летняя горожанка уклонялась от уплаты алиментов на содержание 8-летнего и 12-летнего сыновей, не работала и не пыталась устроиться на работу, накопив задолженность в 153 тысячи рублей. Ее дважды привлекали к административной ответственности, но это не помогло. Сыновья, которых мать не видела с лета 2019 года, все это время проживали с опекуном.

Приставы передали материалы в суд, который приговорил горе-мать к 4 месяцам в колонии общего режима.