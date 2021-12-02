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Происшествия2 декабря 2021 8:38

На жительницу Нестерова завели дело за пьяное ДТП с погибшим

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В отношении жительницы Нестерова, ставшей виновницей ДТП с погибшим, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29 ноября пьяная 37-летняя водитель «Фольксвагена» выехала на встречку и врезалась в другой «Фольксваген», водитель которого от полученных травм скончался на месте происшествия. Виновнице аварии госпитализация не понадобилась.

В полиции добавили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.