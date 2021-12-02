В Калининграде задержанный пешеход-нарушитель оказался вором

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В Калининграде переходивший дорогу в неположенном месте мужчина оказался подозреваемым в краже из кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью на улице Пролетарской сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили мужчину с большой сумкой, когда он переходил проезжую часть в неположенном месте. Полицейские заметили, что он ведёт себя крайне подозрительно, поэтому решили проверить его документы. Им оказался 34-летний местный житель с криминальным прошлым.

В сумке задержанного полицейские обнаружили планшет, платёжный терминал, деньги и продукты питания. Как выяснилось, непосредственно перед задержанием злоумышленник повредил окно и проник в помещение кафе на улице Пролетарской.

По данному факту возбуждено уголовное дело, за кражу с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.