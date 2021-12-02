13 школьников, 7 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 290 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 257 случаев ОРВИ, 21 пневмония и 12 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 90 пенсионеров, в том числе 60 старше 65 лет;

- медицинский работник;

- 6 работников образования;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник санатория;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник охранного предприятия;

- 59 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 9 детей, посещающих детские сады;

- 13 учащихся;

- 7 студентов 4 образовательных учреждений;

- 69 неработающих.