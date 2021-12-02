13 школьников, 7 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 290 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 257 случаев ОРВИ, 21 пневмония и 12 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 90 пенсионеров, в том числе 60 старше 65 лет;
- медицинский работник;
- 6 работников образования;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник санатория;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник охранного предприятия;
- 59 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 9 детей, посещающих детские сады;
- 13 учащихся;
- 7 студентов 4 образовательных учреждений;
- 69 неработающих.