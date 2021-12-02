Керлингистки из Калининграда победили на чемпионате Европы спорта глухих

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Польше прошел континентальный чемпионат среди спортсменов и спортсменок с нарушением слуха. В соревнованиях сыграли девять команд из Италии, Венгрии, Польши, Украины и России.

В составе отечественной женской четвёрки два игрока представляли Калининградскую область. Это Ольга Ярославцева из регионального центра спортивной подготовки сборных команд и Наталья Степанова из областной спортивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Россиянки на групповом этапе переиграли украинок, венгерок и хозяек площадки с общим счётом 33:12. В полуфинале снова встретились с соперницами из Украины и победили 9:4. А в финале второй раз за турнир переиграли команду Венгрии со счётом 12:2.