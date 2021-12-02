Алиханов: Готовность онкоцентра в Калининграде составляет 56 процентов

. Фото: Правительство Калининградской области

На строительстве калининградского онкоцентра сейчас трудятся около 300 работников, которые занимаются внутренней отделкой, монтируют инженерные сети, утепляют фасад здания. Как сообщает пресс-служба правительства, уже завершено строительство теплотрассы, в завершающей стадии устройство теплового пункта и пуск тепла на объект по блокам после промывания сетей.

- Темпы работ на онкоцентре, несмотря на ускорение, недостаточны, - подчеркнул губернатор Антон Алиханов. - Мы видим, что подрядчик уже самостоятельно решает задачи, проводит переговоры. После завершения теплового контура активизируются работы по отделке помещений. Готовность объекта составляет 56 процентов

По новому техзаданию срок сдачи онкоцентра - май 2022 года.