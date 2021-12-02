«Единая Россия» начала декаду приемов россиян во всех регионах страны

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«Единая Россия» начала прием обращений граждан в первую декаду декабря. С 1-го по 10-е число будут работать более пяти тысяч площадок партии во всех регионах страны. 1 декабря ими воспользовались уже почти 10 тысяч россиян.

Председатель партии Дмитрий Медведев был одним из первых, кто проводил консультации с гражданами, сообщает nashgorod.ru.

Он поддержал инициативу руководителя Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерины Кузнецовой, которая предложила разработать единый информационный ресурс, посвященный реабилитации детей. Медведев заявил, что это может быть очень полезным для многих семей.

Житель Перми Сергей Толчин попросил помочь решить проблему с капитальным ремонтом школы, в которой учится его дочь. Это здание было построено 130 лет назад, и сегодня оно является объектом культурного наследия. На его ремонт нужно потратить около 400 миллионов рублей, а таких средств у региона нет. Дмитрий Медведев поручил коллегам оказать содействие школе при включении ее в программу капремонта, которую ЕР реализует вместе с Минпросвещения по поручению Владимира Путина.

Многодетная мама Оксана Ткач из Ростова-на-Дону рассказала Медведеву о проблеме газификации ее домовладения. Председатель партии отметил, что по инициативе ЕР в России принят закон о бесплатном подключении земельных участков к газу. Он попросил местное отделение партии помочь в этом вопросе не только Оксане, но и ее соседям.

Глава родительского комитета 5-го класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова попросила Дмитрия Медведева решить вопрос законодательного регулирования служб примирения в школах. Она заявила, что взрослые зачастую не придают значения школьным конфликтам и своей роли в их разрешении.

Также в первый день декады приема обращений в Самаре по просьбе граждан нашли средства на замену деревянных окон в корпусе одного из детских садов. На Ямале помогли многодетной матери найти работу. Во Владимирской области решили жилищный вопрос сироты.

Как сообщает сайт «Единой России», каждый день декады будет отведен отдельной теме. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

«С 1 по 10 декабря 2021 года на площадке Калининградской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пройдет декада приема граждан.

Прием будут вести депутаты всех уровней, сенаторы и представители организаций-партнеров. Записаться на прием необходимо заранее по телефону: 8-4012-93-04-93. Получить ответы на интересующие вопросы можно будет от следующих организаций: Государственная инспекция труда, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство образования, Министерство строительства, отделение Пенсионного фонда, управление Роспотребнадзора. Ознакомиться с графиком приема можно на официальных страницах регионального и местных отделений партии в сети интернет», - рассказал руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Александр Никулин.