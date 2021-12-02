В Калининграде ожидается повышение уровня воды в Преголе

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В Калининграде в четверг, 2 декабря, ожидается повышение уровня воды в Преголе. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Фейсбуке.

«Сегодня с 15 до 18 часов в устье Преголи ожидается повышение уровня воды до отметок плюс 100-120 см. Опасная отметка +155 см, хотя подъем уровня воды даже на 1 метр уже можно считать наводнением, так как площадь затопления в Калининграде при таком значении достигает 23 кв. км», - сообщили в администрации.

Власти отметили, что подъем уровня в Преголе до 100 см и выше в среднем происходит раз в 2 года.