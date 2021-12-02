Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 290 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 139 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 10,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 13,

Полесский городской округ – 7,

Гурьевский городской округ - 28,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 9,

Светловский городской округ – 16,

Зеленоградский городской округ – 13,

Светлогорский городской округ – 13,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 10,

Черняховский городской округ – 10,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 3.