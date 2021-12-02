Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 290 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 139 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 10,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 13,
Полесский городской округ – 7,
Гурьевский городской округ - 28,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 9,
Светловский городской округ – 16,
Зеленоградский городской округ – 13,
Светлогорский городской округ – 13,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 10,
Черняховский городской округ – 10,
Неманский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 3.