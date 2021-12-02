Следом за штормом на Калининград надвигаются 10-градусные морозы

. Фото: Александр Подгорчук

Штормовую погоду в Калининградскую область принес циклон «Даниэль», влияние которого будет ощущаться до конца недели. По прогнозам синоптиков, выходные в нашем городе ожидаются с мокрым снегом и дневной температурой около нуля. Затем на смену циклону придет антициклон, и характер погоды изменится.

По данным портала rp5.ru, морозы начнут прихватывать в понедельник, 6 декабря. Днем термометры покажут -3 градуса, ночью воздух остынет до -10.

Похожая картина ожидается во вторник, но из-за высокой влажности ощущаться мороз будет еще сильнее. Предварительные данные говорят о том, что при -10 градусах в ночь на среду ощущения будут как при -16.

Прогноз Гидрометцентра на начало следующей недели выглядит несколько скромнее. Ведомство оценивает дневные температуры на уровне -2 градусов, ночные - около -6...-8.