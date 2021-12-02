Власти решили перенести ремонт моста на ул. Невского на 2022 год

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда приняли решение перенести работы на мосту по улице Невского на 2022 год. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Фейсбуке.

Решение об этом принято с учетом непростой дорожной обстановки в городе и ремонта улиц, который уже ведется.

«Довольно много обращений по этому поводу мы получили через социальные сети, среди которых были в том числе и резонные: перед Новым годом в Калининграде будет и так много суеты. Поэтому решили не усугублять ситуацию», - заявили в горадминистрации.