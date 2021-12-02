В Калининградской области изменились критерии нуждаемости для предоставления мер соцподдержки

Поправки коснулись объема движения денежных средств членов семьи по счетам в кредитных организациях. Согласно постановлению правительства Калининградской области он увеличился с 200 до 300 процентов суммы доходов членов семьи.

- Изменение критериев нуждаемости позволит предоставить меры соцподдержки большему числу жителей региона, а также оптимизировать процесс их получения, - объяснили в региональном министерстве социальной политики.

Отметим, что с 1 октября также изменились периоды для определения среднедушевого дохода и объема движения денежных средств. Так, среднедушевой доход семьи рассчитывается за один год, предшествующий 4 месяцам до даты подачи заявления на меру соцподдержки.

При оформлении региональных пособий граждане больше не будут предъявлять документы о доходах от трудовой деятельности – установленный временной период позволяет запрашивать эти сведения.

Более подробно с порядком, условиями назначения и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан можно ознакомиться здесь.