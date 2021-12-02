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Общество2 декабря 2021 15:43

После обращения калининградцев власти решили продолжить благоустройство улицы Университетской

Правительство области выделит деньги на софинансирование этих работ
Николай Литвинов
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С вопросом о благоустройстве к губернатору Антону Алиханову во время личного приема обратилась жительница Калининграда. Она попросила провести работы комплексно, включая благоустройство территории рядом со старым зданием БФУ имени Канта и вокруг многоквартирного дома № 1-11 по улице Университетской, где на первом этаже расположена поликлиника.

По информации администрации Калининграда и министерства здравоохранения, в ближайшее время будет проведено собрание собственников жилья. Этот адрес уже включен в перечень объектов благоустройства: в следующем году будет сделан проект, чтобы в 2023 году полностью отремонтировать территорию.

Со своей стороны правительство области выделит деньги на софинансирование этих работ с учетом того, что часть помещений принадлежит министерству здравоохранения.