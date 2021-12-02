В Балтийске шторм «Даниэль» повалил трибуну, которая стояла с 1975 года

. Фото: "Вестник Балтийска"

В Калининградской области продолжает бушевать шторм «Даниэль». Уже есть первые разрушения: в Балтийске сильный ветер повал трибуну на площади Балтийской славы. - Огромная вертикальная стела, стоявшая в центре сооружения, опрокинулась прямо на плац, оторвавшись от постамента, - сообщает «Вестник Балтийска».

По данным издания, конструкцию возвели в 1975 году на месте старого района Пиллау, полностью разрушенного во время штурма.

Напомним, что в Калининградской области продолжает действовать штормовое предупреждение. Кроме того, в Калининграде ожидается подъем воды в Преголе.

После того, как шторм отступит, синоптики прогнозируют в Калининграде 10-градусные морозы.