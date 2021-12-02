Калининградский биолог победил в федеральном конкурсе «Лига лекторов»

Павел Федураев. Фото: БФУ им. И. Канта

Молодой ученый из БФУ имени Канта стал победителем престижного федерального конкурса «Лига лекторов». Как сообщили в пресс-службе университета, одним из 50 победителей стал кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории природных антиоксидантов Института живых систем Павел Федураев. На площадке МГИМО ученый выступил с докладом на тему «Фотосинтез: биологическая основа технологий будущего».

- Павел Владимирович рассказал об адаптации работы фотосинтетического аппарата под нужды человечества. Он предложил, как с помощью этих технологий можно решить такие проблемы, как получение топлива, организация систем жизнеобеспечения замкнутого цикла, синтез питательных веществ, - отметили в пресс-службе.

В финал конкурса вошел еще один ученый из Калининграда - медик и педагог БФУ имени Канта Игорь Реверчук. Он входит в десятку лучших лекторов страны по медицинской тематике. На финале Игорь Васильевич выступал с темой «Психоневрология развития: психовегетативные и поведенческие расстройства у детей, подростков и студентов».

Конкурс «Лига лекторов» был запущен в сентябре 2021 года более чем в 350 городах России. Состязание объединяет профессионалов из разных областей знаний.