Население Калининградской области выросло на 13 тысяч человек за счет мигрантов

Калининградстат опубликовал свежие данные по миграции населения в Калининградской области.

Так, в январе - октябре текущего года миграционный прирост составил 13 492 человека (уехали 31 437 человек, приехали 44 929). В прошлом году, для сравнения, прирост составил 9138 человек.

Интересно, откуда приезжали переселенцы. Большая их часть прибыла из других регионов России (8633 человека), в два раза меньше - из стран СНГ (4698). Из стран дальнего зарубежья за 10 месяцев в Калининградскую область переехал всего 161 человек.