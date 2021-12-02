Бывший вор попался на торговле контрафактом

Ранее судимый за кражу 34-летний житель Калининграда решил поменять профиль деятельности. И стал торговать бытовой химией в одном из магазинов на улице Полоцкой.

Бизнес процветал ровно до того момента, когда в магазине появились сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району. В результате проведенной ими проверки соблюдения требований законодательства о противодействии незаконному обороту контрафактной продукции выяснилось, что маркировка товарными знаками на реализуемые моющие средства, шампуни и гели для душа нанесена без согласия правообладателя.

- Контрафактный товар был снят с реализации, сумма материального ущерба устанавливается, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Бизнесмена из него не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы.