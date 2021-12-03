В Гурьевском районе вспыхнула линия электропередач

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Вечером в четверг, 2 декабря, на пульт оперативного дежурного МЧС поступила информации о пожаре в поселке Добрино Гурьевского городского округа. Как пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, горела деревянная опора линии электропередач на площади двух квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части в составе 4 человек и 1 единицы техники, - добавили в пресс-службе.