Доктор Рошаль: Дело против калининградских врачей носит заказной характер

Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль заявил, что дело против калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич носит заказной характер.

- В следственных действиях, в том, как проходили судебные заседания, явно прослеживается заказной характер. Он определяется тем, как грубо не удовлетворялись ходатайства защиты, в том, что ни один представленный стороной защиты специалист не был допущен к выступлению в суде, - сказал Рошаль в интервью изданию "Лента.Ru".

По мнению доктора, подозрительным является то, что о гибели ребенка стало известно не от его родственников, а от анонимного источника. Кроме того, Леонид Рошаль усмотрел нарушения в работе дежурного неонатолога, которая не присутствовала при родах, хотя это входило в ее обязанности.

- Муж данного доктора является судьей калининградского суда. И об этом я говорю прямо, - добавил Рошаль.