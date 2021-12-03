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Общество3 декабря 2021 6:34

Доктор Рошаль: Дело против калининградских врачей носит заказной характер

Президент «Национальной медицинской палаты» снова выступил в защиту Елены Белой и Элины Сушкевич
Кирилл Алексеев
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Элина Сушкевич.

Элина Сушкевич.

Фото: Александр Подгорчук

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль заявил, что дело против калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич носит заказной характер.

- В следственных действиях, в том, как проходили судебные заседания, явно прослеживается заказной характер. Он определяется тем, как грубо не удовлетворялись ходатайства защиты, в том, что ни один представленный стороной защиты специалист не был допущен к выступлению в суде, - сказал Рошаль в интервью изданию "Лента.Ru".

По мнению доктора, подозрительным является то, что о гибели ребенка стало известно не от его родственников, а от анонимного источника. Кроме того, Леонид Рошаль усмотрел нарушения в работе дежурного неонатолога, которая не присутствовала при родах, хотя это входило в ее обязанности.

- Муж данного доктора является судьей калининградского суда. И об этом я говорю прямо, - добавил Рошаль.