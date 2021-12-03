На ул. Автомобильной в Калининграде сбили двух дорожных рабочих

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг в Калининграде в двух наездах пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На ул. Автомобильной 24-летний водитель «Ниссана» сбил двух дорожных рабочих, находящихся у края проезжей части. В результате наезда пешеходы (49 и 67 лет) получили телесные повреждения.

На пр. Мира 35-летняя водитель «Опеля» сбила 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по зебре. В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.