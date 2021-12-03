Семерых жителей Советска будут судить за избиение 19-летнего парня

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В Советске будут судить семерых местных жителей, которые жестоко избили 19-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле прошлого года компания из восьми человек набросилась на 19-летнего жителя, который сделал им замечание, и жестоко избила его. Пострадавший несколько дней находился в коме.

Один из нападавших до сих пор находится в розыске, а вот оставшимся семерым грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на убийство, совершенное группой лиц.