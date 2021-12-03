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Общество3 декабря 2021 9:22

В Калининграде полицейские разыскали пропавших 12-летних брата и сестру

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде завершены поиски ушедших из дома 29 ноября 12-летних брата и сестры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

После поступления сообщения о пропаже школьников во все территориальные органы были направлены ориентировки с приметами подростков. Стражи порядка патрулировали все улицы и дворы города, разыскивая пропавших.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции нашли Елизавету и Алексея возле одного из торговых центров в микрорайоне Сельма.

«Выяснилось, что брат и сестра все это время гуляли с друзьями. Полицейскими установлено, что никаких противоправных действий в отношении подростков не совершено. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и передали их маме», - сообщили в пресс-службе полиции.