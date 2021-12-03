8 медиков, 20 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 263 случая ОРВИ, 11 пневмоний и 8 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 67 пенсионеров;

- 8 медицинских работников;

- 8 работников образования;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 14 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник санатория;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник охранного предприятия;

- 59 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- 20 учащихся;

- 3 студента 3 образовательных учреждений;

- 67 неработающих.