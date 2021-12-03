8 медиков, 20 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 263 случая ОРВИ, 11 пневмоний и 8 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 67 пенсионеров;
- 8 медицинских работников;
- 8 работников образования;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 14 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник санатория;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник охранного предприятия;
- 59 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- 20 учащихся;
- 3 студента 3 образовательных учреждений;
- 67 неработающих.