В Калининграде 20 декабря откроют новогодние уличные кафешки

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде с 20 декабря заработают точки общепита, где можно будет выпить кофе и отдохнуть. Об этом в эфире передаче «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.

- В этом году мы создаем несколько точек. Их пока 12. Будет, наверное, около 14-16. Это не только в центре города, но и на окраинах. Это маленькие точки общепита с горячим кофе и шоколадом и всем, что можно получить, находясь на улице. Ковид ведь никто не отменял. А праздники тоже будут, и будут туристы. Поэтому мы хотим, чтобы в городе можно было, прогуливаясь где-то, просто выпить какой-то напиток и рядышком отдохнуть, - сказал он.

Такие точки в Калининграде будут работать с 20 декабря по 14 января. А на улице Портовой откроется елочный базар.

- На площади Победы в рамках сельхозярмарки мы выделим часть территории, и там будут продаваться новогодние игрушки и всевозможные украшения, что-то по новогодней тематике, - отметил Игорь Шлыков.