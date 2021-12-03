Главную новогоднюю елку Калининграда заменят в 2022 году

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на площади Победы продолжают монтировать главную городскую елку. Это все та же конструкция, которая используется на протяжении последних лет. Есть планы заменить елку уже в следующем году. Об этом в эфире передаче «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.

- Есть ряд европейских стран, которые используют природные - живые - елки. Но мы пока не смотрим в эту сторону. Мы за зелень! - сказал Игорь Шлыков и намекнул, что калининградская елка будет искусственной.

Отметим, елку планируют в этом году поставить до 10 декабря.