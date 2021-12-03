. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Попов. Николай Иванович умер ночью 3 декабря, до своего 100-летия он не дожил всего три дня.

«Мы готовились к его вековому юбилею, организовывали праздник в Доме ветеранов, где он со своей женой Ольгой Васильевной проживал с 2010 года. Летом 2018 года супруги отметили 70-летний юбилей совместной жизни. Встречать эту семейную пару на различных праздниках и памятных мероприятиях было очень приятно, они так бережно поддерживали друг друга. Выражаю соболезнования родным и близким, всем, кто знал Николая Ивановича», - сказал губернатор Антон Алиханов.

Николай Иванович Попов родился 6 декабря 1921 года в Тамбовской области. Доучился до 7-го класса и поступил в фельдшерскую школу, которую окончил в 1941 году, после чего сразу же был призван на военную службу в Житомирскую область. В годы войны Николай Иванович служил фельдшером. Такие люди особенно ценились на фронте. Санитары собирали раненых, оказывали помощь любыми подручными средствами. Много пришлось повидать молодому человеку: и боль, и смерть близких и дорогих людей. Он был ранен при артиллерийском обстреле, тяжело выздоравливал. А после выздоровления его снова отправили на фронт. Беззаветное служение профессии и Родине помогли ему выстоять в эти тяжелые годы войны, выжить и вернуться домой.

В 1946 году Николай Попов снова был призван в Советскую армию. Так он оказался в Латвии, где заведовал амбулаторией. А с 1951 по 2000 год работал по специальности в Калининградской области.

Николай Иванович Попов также являлся ветераном становления Калининградской области, а общий стаж его работы по специальности насчитывал около 60 лет.