Спортсменка из Калининграда стала бронзовым призером чемпионата мира по плаванию среди глухих

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Польше прошли мировые состязания по плаванию на короткой воде. Медали разыграли 132 пловца из 23 государств.

В составе 32 атлетов отечественной сборной отличилась представительница калининградского центра спортивной подготовки сборных команд и областной спортивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Полина Скорюпина завоевала одну из 12 российских бронзовых наград этого исторического турнира.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Полина стала бронзовым призером в плавании на спине, преодолев 200 метров за 2 минуты 26,46 секунды.

Отметим, что всего российские атлеты добыли на этом старте 65 медалей. Это позволило возглавить общекомандный зачет, опередив в призовой тройке Белоруссию и Украину.