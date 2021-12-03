Житель Славска попался на хранении оружия, боеприпасов и марихуаны

Жителю Славского района предстоит отвечать перед законом за незаконное хранение оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В доме у жителя поселка Охотное полицейские нашли пистолет Люгера, 45 патронов калибра 9 мм к нему и 8 банок с порохом. 67-летний злоумышленник признался, что пистолет, патроны и порох ему достались от приятеля, который к настоящему времени умер.

Также полицейские обнаружили стеклянную банку, в которой было более 27 граммов марихуаны.

На мужчину завели два уголовных дела.